學霸考上醫學系卻重考！「背後原因」全場秒懂：超級值得
台灣大學是許多學生夢寐以求能考上的學校，其中台大醫學系更是眾多「學霸」們不斷努力的目標；對此，就有一名網友表示，有位學霸朋友考上了陽明醫學系卻選擇重考，就為了「進台大」，讓他不知道這樣值不值得，貼文一出，也有網友點破關鍵。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 07:54:08
該名網友在PTT以「為了進台大多一年考試值得嗎？」為題發文，表示他有一個學霸朋友本來讀陽明醫學系，但因為想要進台大就讀，就多考一次試，但這也讓他很困惑「這樣晚了幾年才讀大學，真的值得嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「認真回，有」、「超級值得」、「考上值得，問題是一定考得上嗎」、「看個人，沒有對錯，但我的話根本不會去重考了 XD」、「直接唸台大牙就好了，牙醫收入還比較好，睡眠品質也好很多」、「不值得，少賺一年的錢」。
其中，也有網友點破關鍵，認為為了「台大人脈」很值得，並表示職場上本來大家年紀就不一定相同，因此沒什麼關係，「如果人脈都是台大派的應該很值得」、「值得啊，你去職場，年紀不一樣很正常」、「如果有機會考得上的話就值得」、「值得吧，晚幾年工作其實沒差」。（編輯：郭佩蓉）