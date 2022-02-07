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男「買錯家地瓜球」慘被女友分手！網歪樓：應該叫QQ蛋吧

▲原PO女友日前叫他買地瓜球，但他不是買常吃的那家，而是買了別家，豈料竟慘被女友分手，貼文一出，網友卻歪樓「應該叫QQ蛋吧」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO女友日前叫他買地瓜球，但他不是買常吃的那家，而是買了別家，豈料竟慘被女友分手，貼文一出，網友卻歪樓「應該叫QQ蛋吧」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 08:42:36

情侶之間的感情問題千百種，小至意見不合吵架，大至鬧翻分手，不過你看過什麼分手理由最奇葩呢？有名男網友發文抱怨，表示女友日前叫他買地瓜球，但他不是買女友常吃的那家，而是買了別家地瓜球，豈料竟慘被女友分手，貼文一出，網友卻歪樓「應該叫QQ蛋吧」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》以「初五因為地瓜球被分手」為題發文，表示女友那個來，說想要吃地瓜球，原本他都會騎30分鐘的車去買女友常吃的那家，「但因為今天有點冷，我就想說附近買就好了，反正地瓜球就地瓜做的，根本沒差」。

豈料女友一吃竟然氣炸，說那間地瓜球超難吃，「我自己吃一個倒是覺得還行」，但原PO女友說好吃的地瓜球用手指彈是「鏘鏘響」，聲音就比較脆，不好吃的彈起來就只有「紙袋的聲音」；原PO忍無可忍，不小心脫口而出「妳這麼行不會自己去買喔」，女友也氣得將他趕出租屋處。

原PO回家後，女友打來問他要不要道歉，但他認為自己並沒做錯事情，就拒絕道歉，火一上來又不小心說了「我之後一定買不只能吃，還能當乒乓球的地瓜球給妳總可以了吧」，豈料女友氣得回5字「我們就到這」，接著怒掛電話，讓原PO超無奈「真的超無言，難道好吃的地瓜球彈起來真的鏘鏘響嗎」？

▲原PO因為買錯家地瓜球被女友分手。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO因為買錯家地瓜球被女友分手。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「你要慶幸現在就分了，沒浪費更多時間」、「看來是公主呢」、「笑死，我覺得地瓜球的差別在於，空心、扎實版而已」、「我女友是因為飲料沒加珍珠……」、「抱歉我笑了，這個分手原因太瞎了」。

但也有不少網友歪樓，開始爭論起地瓜球的名字，「QQ蛋唯一正名！但我覺得每家吃起來都一樣」、「地瓜球是什麼，明明叫啾啾蛋」、「還好啦，起碼不會說地瓜球是QQ蛋 」、「他的正確名稱是啾啾地瓜QQ蛋，可以隨意組合，但是一定要有這幾個字，記住了嘛」、「地瓜球啦」，對此，原PO也回應「之前聽前女友說這邊就是失戀發文取暖的好地方，結果下面各種正名QQ球、啾啾球和地瓜球的，可不可以給點尊重啊？我失戀欸，至少要安慰我一下吧」。（編輯：郭佩蓉）

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