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股神媽媽！台積電「1張變11張」爽賺719萬　致富秘訣曝光

▲原PO表示媽媽持有一張台積電股票，且大約20幾年前就買了，豈料一問才知現在已經變「11張」，成本從2.5萬翻漲到719萬元。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO表示媽媽持有一張台積電股票，且大約20幾年前就買了，豈料一問才知現在已經變「11張」，成本從2.5萬翻漲到719萬元。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 10:21:08

近兩年台股大漲，不少個股狂飆，「一張不賣，奇蹟自來」的說法也在民間廣為流傳；對此，就有網友表示自己有印象媽媽持有一張台積電，且大約20幾年前就買了，豈料一問才知現在已經變「11張」，成本從2.5萬翻漲到719萬元，如此高的投資報酬率也驚呆眾人，他也分享媽媽的「致富秘訣」。

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該名網友在PTT以「過年看到媽媽的存股」為題發文，表示一直都有印象媽媽買過台積電（2330）的股票，因此今年趁過年回家時，和媽媽聊了一下，後來才知道原來媽媽還抱著沒賣，「好像是1995-1996年買的，只有買一張，但是因為之前都是配股非配息，所以張數從一張變十一張」。

而原PO也貼出媽媽的股票對帳單，目前台積電股數是1萬1310股，以每張股票1000股來計算，總計約11.3張股票，而仔細看「平均成本」，每股竟然才24.97元，也就是說原PO媽媽當年買一張台積電，即便是以後來的均價來算，成本也僅約2.5萬元；若以目前市值每股636元來算，總價值已達719萬3160元。

原PO也在文末表示「給大家新春開紅盤參考，給存股族的建議，就是『買進砍掉APP』」，因為原PO媽媽告訴他，「當時買完後來就忘記了，等想起來發現漲很多，也沒打算賣了」

▲原PO貼出媽媽的股票對帳單。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO貼出媽媽的股票對帳單。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，掀起熱議，「11張台積電，光配息就可以養活自己了」、「買一張變11張，好猛」、「差真多，為啥我媽買的是聯電」、「我媽說那個年代，大家都買聯電，很少人買GG」、「一張不賣，奇蹟自來」、「太神了」、「報酬率2435％……」、「媽媽股神」、「結論：媽媽就是你的財神爺」。

但也有人認為，「倖存者偏差，是真的運氣好，不用想太多」、「倖存者偏差」、「我手上還兩支壁紙，只能說你運氣好」、「打開你現在的持股，哪一檔你敢抱30年」、「時代不一樣，沒有下一個台積電了」、「真的倖存者偏差，抱到壁紙的應該也不在少數」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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