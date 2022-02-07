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外送義大利麵像餿水？「超瞎備註」曝光　網一面倒砲轟

▲網友發文痛批店家外送的義大利麵像是餿水。（圖／翻攝自爆料公社）
▲網友發文痛批店家外送的義大利麵像是餿水。（圖／翻攝自爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 11:33:14

外送平台讓許多人的三餐選擇更多元、方便，但若只透過手機與店家溝通，可能也會導致一些誤會。近日就有名網友抱怨，自己透過外送平台點了義大利麵，並備註「麵、醬分開」，沒想到店家送過來的餐點食材都是生的，讓他痛批像「餿水」，但不少網友看完後紛紛反擊，直呼「誰義大利麵會這樣點」、「這樣點才是為難店家吧」。

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原PO在《爆料公社》發文提到，某天晚上透過外送平台，點了一盤奶油培根青醬義大利麵，並備註「麵、醬分開」，沒想到送來的食材全是生的，唯一看起來熟的只有麵條，最後附上一碗看起來和「餿水」一樣的青醬，讓他氣的馬上拍照發文，認為店家行為惡意，「如果無法達成備註，大不了不要完成我的要求」，甚至提及自己曾在廚房的經驗，表示這份餐點就是「自來水加食材，和沒加熱收乾的醬汁」。

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▲網友表示自己義大利麵時，備註麵醬分離，網友看完一面倒砲轟原PO。（圖／翻攝自爆料公社）
不過貼文一出，網友一面倒留言批評原PO，「第一次聽到點義大利麵，要麵、醬分開」、「送生的就是要你自己煮呀」、「真的有進過廚房嗎」、「麵跟醬分開怎吃」、「這又不是一搬的湯和麵」。

此外，也有專業網友指出，「義大利麵烹煮過程，麵條要7-8分熟加上比較稀的醬汁，收乾至濃稠，包裹在麵條上，很難麵醬分開」、「店家應該把材料爆香，高湯、醬汁煮開，海鮮食材另外包，讓顧客回家自己收乾醬汁」。（編輯：張志浩） 

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