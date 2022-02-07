50嵐點啥才內行？老饕激推「2神飲」喝爆：絕對會上癮
台灣的手搖飲店競爭相當激烈，除了舊有的強者之外，新的品牌也持續出現，其中「50嵐」已有20年以上歷史，累積了許多忠實顧客，對此就有網友問「50嵐要點什麼才專業？」貼文一出，不少人點名紅茶拿鐵以及燕麥系列。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 10:58:21
該名網友昨（6）日在PTT貼文，他以「50嵐要點什麼才專業？」為題，表示他想喝爆50嵐，卻不知道點什麼才專業，「1號？南部現在有了嗎？還是點四季春？」因此發文請益網友：「求解！在線等！」
貼文一出，網友紛紛留言，「絕對是波霸奶綠，無糖正常冰」、「冰淇淋紅茶啦，我這邊的都加兩大球」、「大杯布丁奶茶，兩顆統一布丁」、「珍珠奶茶，他們家的是小珍珠」、「八冰綠、烏龍，其實奶茶不是招牌」、「大杯一號無糖微冰，再加一球冰淇淋」、「波霸奶茶正點」、「黃金烏龍奶，最搞剛的」。
不過，不少人都點名紅茶拿鐵，「波霸紅茶拿鐵」、「紅茶拿鐵不加糖去冰」、「紅茶拿鐵微糖去冰」、「波霸紅茶拿鐵」、「紅茶拿鐵絕對喝到上癮」，另外還有許多人狂讚燕麥系列，「加燕麥」、「加燕麥真的讚」、「燕麥紅茶拿鐵」、「聽說是燕麥紅茶拿鐵」、「燕麥烏龍奶」。（編輯：賴禹妡）