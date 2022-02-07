麥當勞最強漢堡非大麥克？老饕喊「1神物」難買：沒對手
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；對此，就有網友表示，他覺得麥當勞最好吃的漢堡不是大麥克，而是「豬肉滿福堡」，貼文一出，老饕全認證。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 11:51:42
該名網友在PTT以「麥當勞的豬肉滿福堡是不是沒對手」為題發文，表示撇除掉大麥克，他覺得麥當勞的豬肉滿福堡大概是第二好吃的東西，「很多早餐店也都有賣豬肉漢堡，但通常很難吃」，也讓他不禁好奇「都這麼久了，豬肉滿福堡怎麼就是沒對手」？
貼文一出，老饕全認證，認為麥當勞豬肉滿福堡加蛋更美味，但因為只有早餐時段有販售，因此對較晚起床的人來說，很難買到，「滿福堡讚」、「對我來說，完全吃不膩，每天吃都可以」、「豬肉滿福堡加蛋，無敵」、「我都吃無敵加蛋」、「是，賣太好了，怕打爆自己高價品，所以只賣早餐時段，最不方便也在這裡，起床都超過十點半了，怎麼買」、「豬滿蛋就是完美比例搭配」、「加蛋，飛天」、「無敵豬肉滿福堡加蛋真的屌」。
但也有網友認為，「不喜歡滿福堡麵包」、「無敵太鹹」、「要加蛋，沒加蛋吃起來太鹹」、「滿福堡那個沙沙的麵包超難吃」、「我喜歡火腿滿福堡」。（編輯：郭佩蓉）