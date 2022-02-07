網路書店賣5折書賺什麼？知情人抖「背後真相」驚：難怪
現今網路越來越發達，為了讓愛看書的顧客更加便利，不少書店都開發了網路商城，對此就有網友指出，他發現有些網路書店都會將出版不久的書直接打5折賣，售價變得非常便宜，好奇這樣業者到底賺什麼？貼文曝光後，有內行透露真相：「有些書銷路不好，又已經印了，能賣出去都是賺，或是至少比繼續放著好，放著還浪費倉庫空間，而且放越久可能更難賣。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 12:11:34
該名網友昨（6）日在PTT貼文，他以「書打5折賣，這樣他們到底賺什麼呀？」為題，表示有些網路書店是打書價的5折在賣，雖然不是最新出版的書籍，但也不是二手或是年代過於久遠，對此好奇問：「雖然這些書有的已經出版了一段時間，可是畢竟還是新書呀，他直接賣5折，這樣他們不會賠錢嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「不會賠錢，在失去價值前賣掉都還有賺」、「9折那種通常都是賣很好的」、「就看銷售啊，賣不出去的只好下殺賣」、「賣不出去對公司而言就是負資產」、「新書銷售期過就難賣，加減回點本，不然就銷毀也浪費啊」、「會很多人為了免運再買其他書 然後時間也是種成本」、「存貨跌價後還是有價值，說不定之前賺的利潤目前都回本了」。
另外，大多數人都點出主因是「清庫存」，「清倉啊，放著會產生庫存成本」、「清掉銷量起不來的，把庫存空間讓出來吧」、「清庫存啊，博客來本身賺錢，是書商賠錢」、「清庫存吧，倉儲費也要錢啊」、「清庫存有賺一點就好」、「有些書銷路不好，又已經印了，能賣出去都是賺，或是至少比繼續放著好，放著還浪費倉庫空間，而且放越久可能更難賣」。（編輯：賴禹妡）