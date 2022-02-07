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雞排灑什麼粉最雷？「它」被老饕狂喊：又不是在吃薯條

▲雞排是台灣的國民美食，有網友就好奇，雞排加什麼粉最多人無法接受。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲雞排是台灣的國民美食，有網友就好奇，雞排加什麼粉最多人無法接受。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 13:47:28

雞排可以說是台灣人的國民美食，熱鍋油炸後搭配各種調味粉、醬料點綴，再配上一杯手搖飲是許多人的最愛，不過也因為雞排擁有各式各樣的調味方式，所以一定有些方式，特別令人喜歡和難以接受，近日就有網友詢問「最不能接受雞排加什麼粉」，貼文引發熱議。

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原PO在PTT發文，提到義大利人的代表食物是披薩，但義大利人好像最不能接受「披薩加鳳梨」；台灣人沒意外的話，代表食物應該就是雞排，且雞排也有各種調味方式，因此好奇的提問，「台灣人最不能接受雞排加什麼粉或什麼料呢」？

▲（示意圖／取自Pixbay）
▲雞排有各種調味方式，原PO好奇詢問網友最無法接受哪種調味方式。（示意圖／取自Pixbay）
貼文一出，網友紛紛表達看法，綜合留言統計，「梅粉」是最多人無法接受的調味料，「梅粉最噁」、「梅粉真的不行耶」、「梅粉是加薯條、地瓜條的吧」；此外，「海苔粉」、「番茄醬」、「咖哩粉」也都是部分網友點名的對象。

事實上，先前就有不少網友在PTT討論雞排和梅粉的搭配，有網友認為「雞排徹頭徹尾就是個鹹的食物，跟地瓜、薯條加甘梅粉很入味完全是不一樣的概念」、「其實雞排加甜的粉都會很奇怪」，不過仍有人認為雞排加梅粉是絕佳搭配「吃完回不去」、「不管什麼，炸的都要加梅粉」、「可以試試梅粉加辣粉，不錯」。（編輯：張志浩）

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