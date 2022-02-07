商品漲價就回不去了？內行抖 「殘酷真相」：薪水是關鍵
近日，國際原物料價格不斷上漲，加上疫情嚴重影響的情況下，國內不少早餐、飲料、速食等店家，商品價格也隨之上漲，對此就有一名男網友好奇，自己似乎從沒遇過商品因為「原物料下跌」而降價，因此發文詢問「原物料下跌時，物價會降低嗎」？
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 15:01:03
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，提到在新聞或店家公告上，很常看到「因原物料上漲，而物價有所上漲」等案例，但自己卻完全沒聽過原物料有下跌的時候，因此好奇的詢問網友，是否有遇過物價因為原物料下跌，而跟著降低的實際案例?
貼文一出，吸引不少網友留言討論，「從來沒看過降價的」、「長期以來是上漲的，就算有跌也馬上就漲回去了」、「物流、水電、租金等硬成本都要算進去」、「原物料跌，可能也就廠商賺到而已，散戶跟消費者大多無法控制」、「原物料就是各種成本的一個統稱而已，長期來看一定是上漲的」、「店家其實也是消費者」。
其中，許多網友都點出，物價很難下降和員工的「薪水」也脫離不了關係，「薪水總不能跟著物價漲跌」、「勞基法每年薪資都調漲不會降，也算進去了」、「原物料降價，但給員工的薪水只會漲」、「人工也可以視為原物料之一」、「政策要求企業主漲薪資，這些錢不會莫名其妙生出來」。（編輯：張志浩）