左轉車道能否直行？他欲檢舉違規車 釣內行人專業回文
左轉還是直行傻傻分不清！在某些汽車行駛路段，會出現內車道畫左轉箭頭，不過卻有民眾當作直行路線。一名網友就在路上遇見這樣的汽車駕駛，因此詢問「左轉道可以直行嗎？」貼文一出立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 16:02:22
原PO在《PTT-Car》板發文，並且附上一張手繪圖，圖中有三條車道，其中外側與中線車道是直行箭頭，內側車道則有一左轉箭頭：「請問一下假設現在這條路紅燈，請問我可以跑到左轉道排隊然後直行嗎？這樣做是否觸犯現行交通法規？請問是哪一條，謝謝各位」另外也補充：「我想問的是，假設紅燈的時候我跑到這邊排隊，然後我後面也沒有車所以我就龜在那邊，等到綠燈的時候我可以從這裡直行嗎？」
該名原PO表示，會這樣問是因為日前開車時看到有人這樣做，想確認這是否違規該檢舉？而網友們看了貼文後都紛紛搖頭表示，「罰600，我被罰過」、「當然不行，遇到專用道來卡直行的檢舉就對了」、「遇過左轉專用道打左轉燈直走的，還不少」、「臺灣日常啦 一天沒碰個幾次都覺得怪怪的」。
另外也釣出不少內行人曝解答：「有雙白線不行，沒有的話可以」、「我警察認真回你，如果不是雙白線的話是可以直行的」、「實際是看左（右）轉車道有沒有用禁止變換車道線（雙白或一虛一實）區隔，才是左轉專用或右轉專用」，事實上根據《道路交通管理處罰條例》第48條1項7款「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，在設有左、右轉彎專用車道之交岔路口，直行車佔用最內側或最外側或專用車道，可處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。」（編輯：陳珮瑜）