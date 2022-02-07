開學前防疫準備好了！鄭文燦：1.6萬教職員明打第3劑

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鄭文燦指出，目前桃園市有1709人居家隔離，另有167人安置2處集中檢疫所，居隔及後送集中檢疫所人數都有下降。另昨日針對日翊物流次風險區員工進行採檢，住在桃園區的790人全數陰性，外縣市員工也會在今日完成追蹤，加上14天居隔職場接觸者及確診個案家人267人也會進行二採，結果將於明日出爐，期盼日翊物流群聚感染事件在多次採檢及多層次匡列情況下逐漸收斂。
鄭文燦提到，桃園市目前有2個固定採檢站及8處臨時採檢站，針對足跡熱區進行擴大採檢，昨日採檢3235人全數陰性，而自1月4日至昨日，社區採檢站累計採檢9萬3228人，光是年節期間2月3日至6日就採檢了8041人，全數陰性，代表社區目前相對風險是降低的，也希望透過社區採檢站擴大採檢，減少隱形傳播鏈及社區可能的感染黑數。
至於開學前的防疫準備，鄭文燦表示，各校在2月11日前都會完全校園消毒，教職員工也要在開學前完成第三劑疫苗接種，目前尚有1.6萬多人未接種，市府會安排專案接種，明日上午8時起在南北區共8校開打，分別是北區的大有國中、龍安國小、壽山高中、觀音高中，南區則有新明國小、新勢國小、大溪國中及平鎮高中。
鄭文燦強調，尚未預約接種的教職員工都要安排接種，由學校或補習班造冊完成 接種範圍包括公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課照中心、社區大學及樂齡學習中心所有教職員工，接種後第三劑覆蓋率預計可超過9成以上。