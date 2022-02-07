桃園公布確診足跡　曾至大溪用餐採買

桃園市今（7）日下午公布確診足跡，最新疫調足跡包括大溪文化小吃店及祥鑫商行，衛生局提醒民眾，年後開工仍應做好自身健康管理，確保職場安全。
記者李春台/桃園報導
2022-02-07 16:46:27
今日桃園無新增本土病例，另有境外移入6例，衛生局指出，桃園國際機場自1月3日發生群聚感染，後續相關傳播鏈皆於近日陸續收尾，目前仍持續觀察日翊物流案的發展狀況，截至目前共計29人確診，昨（6）日已針對790名屬於該公司次風險區域，且居住在桃園的員工進行採檢、結果均為陰性；今（7）日再針對職場密切接觸者及確診個案家人等高風險人員，共計267名居隔者進行二採，希望透過多次採檢、多層次匡列，以早日發現個案快速阻斷社區傳播鏈進而收斂疫情。
衛生局表示，今日為春節連假後第一個上班日，提醒市府各單位應持續督導尚未完成篩檢的同仁完成篩檢，尤其第一線防疫工作人員，包含警、消、衛、環同仁皆須於上班前完成篩檢，以確保防疫安全；另外上班期間，也應彼此保持安全距離，避免群聚拜年，做好個人自身健康管理，休息用餐時，若有共用用餐區，應進行分流、分層管理，用餐前後注意保持手部清潔，用餐時也禁止交談，做好相關防疫措施，保障職場安全。
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