《殭屍校園》導演公開拍女同學裸片內幕　鬆口第2季進度!

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李在奎認為《殭屍校園》表面上看似校園暴力，「事實上學校生活與社會沒有不同」，不僅是校園，任何大公司、集團都有可能發生類似狀況，「我想透過悲傷的劇情講述我們正在經歷的暴力事件，希望觀眾看著暴力的悲劇，提醒自己是不是長大後，忘記了那份熾熱的心」、「在看到這種情況後，能聯想到『我是怎樣的一個人』」。
《殭屍校園》首集出現女同學長期遭受欺凌不敢吭聲，連被迫脫衣拍下裸體，因深怕內容公諸於世選擇默默忍受，網友認為拍攝過於激烈、對青少年觀感不佳，導演對此道歉：「我們社會發生很多悲劇，但我不是單純要刺激觀眾、達到收看目的，如果傳達過度造成不便，我很抱歉。」
至於學生在廁所產子、棄兒，最後為了救兒變成殭屍的設定，導演表示：「這也是會發生在我們的現實中，雖然瞬間拋棄了孩子，但為了救孩子而奔走的樣子，跟電視劇的主題相似。」、「我想製作不是只有殭屍狂熱愛好者才能看到的殭屍作品，而是能讓很多人看到的作品，殭屍最終也是人的故事」。
《殭屍校園》上線1日即登Netflix全球收看排行冠軍，速度超越《魷魚遊戲》紀錄，至今已蟬聯9天收看第一，李在奎坦言不敢置信，「好神奇，沒有預想到，但因為是真心製作的作品，所以很期待（大家）能感受到其中的情緒與故事。」李在奎表示跟《魷魚遊戲》導演黃東赫是朋友，他感激《殭屍》是繼《魷魚》後受熱烈關注的作品，但是否製作第二季，李在奎表示：「如果可以當然好，但仍要視情況而定。」
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