NewBalance怎麼紅起來的？內行曝「1關鍵」：NIKE輸了
台灣運動鞋品牌多元，各大國際品牌如NIKE、Adidas、Puma等在台灣處處可見，不過有網友發現，過去較少被人提及的New Balance，在近年好像越來越常在路上看見，但外型上和其他品牌相比也沒有特別突出的差異，因此詢問New Balance近年走紅的關鍵，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 17:35:37
原PO在PTT以「New Balance這幾年怎麼這麼紅？」為題發文，提到自己最近幾年發現，現在路上除了業務外，好像沒什麼人要穿皮靴，大家都穿上運動鞋，其中「New Balance在外型上感覺沒特別好看，大大的N字自己也有點不能接受」，但現在感覺滿街都是New Balance，好奇的詢問，「NB紅是有什麼特別的理由嗎？甚至感覺已經到人手一雙的等級了」？
貼文一出網友紛紛留言分享看法，「其實紅滿久了」、「其實挺耐看、耐穿的」、「有些價格稍微平民一點」、「款式簡單好搭配」；不過也有網友認為「其實NB也沒什麼特別的」、「那個N在鞋子上個人不是很喜歡」、「沒有覺得NB特別出色特別紅耶」、「穿起來其實也普普，不會特別花錢買」。
此外，有不少網友都點出New Balance真正走紅的關鍵是「韓流」，「印象中是金秀賢穿紅的」、「代言人選得好」、「找IU代言太強了」、「受到韓劇影響很大」、「韓星帶起來，搭配社交網路行銷吸引人」。（編輯：張志浩）