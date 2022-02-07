COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麥當勞「10年前神物」被挖出！女嗨：還能用嗎　答案驚人

▲有女網友挖出麥當勞10年前神物，讓她好奇詢問「還能不能用？」而引來店員給出驚人答案。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲有女網友挖出麥當勞10年前神物，讓她好奇詢問「還能不能用？」而引來店員給出驚人答案。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 17:56:07

知名連鎖速食品牌「麥當勞」在台灣有多間分店，其因旗下美食多樣，且時常祭出優惠，成為大小朋友們喜愛的用餐地點之一。不過，就有一名女網友挖出麥當勞10年前給的神秘禮物，讓她好奇詢問「不曉得現在還能不能用？」而引來店員給出驚人答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於Dcard上發文，表示最近大掃除無意間找到10年前幼稚園送的生日禮物「麥當勞禮券200元」，她也曬出照片證明，只見畫面中，是幾張新台幣50元的黃色麥當勞禮券，這便讓原PO不禁好奇詢問「不曉得現在還能不能用…大家會留著當收藏，還是去麥當勞試用看看？」

▲女網友意外找到麥當勞10年前給的禮券。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友意外找到麥當勞10年前給的禮券。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出，就引來不少人興奮留言，「背面有寫使用規則嗎？如果沒有寫有效日期就去用看看啊哈哈哈！要蒐藏可以留一張，其他用掉」、「去用，好好奇麥當勞的反應！」、「你上網拍賣搞不好還可以賣更高」、「上網賣掉or留著做紀念吧！不然禮卷上的數字已經被通膨吃掉一大半了」。

其中就有麥當勞員工跳出來留言，解釋「今天上班有問主管，他說此禮卷是無使用期限，所以是可以用的！小確幸～By麥胞」、「身為麥胞看到禮券都會看日期，過期就不收了」；甚至還有過來人分享「這個我也有用過，那時遇到休假就趕緊去消費」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀