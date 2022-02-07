麥當勞「10年前神物」被挖出！女嗨：還能用嗎 答案驚人
知名連鎖速食品牌「麥當勞」在台灣有多間分店，其因旗下美食多樣，且時常祭出優惠，成為大小朋友們喜愛的用餐地點之一。不過，就有一名女網友挖出麥當勞10年前給的神秘禮物，讓她好奇詢問「不曉得現在還能不能用？」而引來店員給出驚人答案。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 17:56:07
原PO於Dcard上發文，表示最近大掃除無意間找到10年前幼稚園送的生日禮物「麥當勞禮券200元」，她也曬出照片證明，只見畫面中，是幾張新台幣50元的黃色麥當勞禮券，這便讓原PO不禁好奇詢問「不曉得現在還能不能用…大家會留著當收藏，還是去麥當勞試用看看？」
貼文一出，就引來不少人興奮留言，「背面有寫使用規則嗎？如果沒有寫有效日期就去用看看啊哈哈哈！要蒐藏可以留一張，其他用掉」、「去用，好好奇麥當勞的反應！」、「你上網拍賣搞不好還可以賣更高」、「上網賣掉or留著做紀念吧！不然禮卷上的數字已經被通膨吃掉一大半了」。
其中就有麥當勞員工跳出來留言，解釋「今天上班有問主管，他說此禮卷是無使用期限，所以是可以用的！小確幸～By麥胞」、「身為麥胞看到禮券都會看日期，過期就不收了」；甚至還有過來人分享「這個我也有用過，那時遇到休假就趕緊去消費」。（編輯：陳雅雲）