高材生爽上台大卻後悔！秀出「這科系」過來人驚：別唸了
大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，其中台灣大學更是不少人夢寐以求想考上的學校。不過，就有一名網友分享，自家表弟考上台大，但錄取後卻崩潰想哭，「科系」曝光立馬引發眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 20:00:33
原PO於PTT八卦板上發文，表示自家表弟數理能力頗強，某天他和對方聊到大學科系時，他便說「112很多人在校重考醫牙、研所轉電資」，表弟突然很不甘心想哭，隨即解釋自己以前都是第一志願、班排前五，如今卻不小心分發到台大機械，讓表弟相當沮喪。這也讓原PO好奇詢問「不小心分發到台大機械要如何翻身？」
貼文一出，，就引來不少網友感嘆留言，「機械喔...黃昏科系了」、「不如去中央念電機」、「很悲哀吧！現在讀機械沒什麼前途」、「別唸了！直接去當機車學徒吧」、「台大機械學士考四大電機碩，也很有機會」、「台灣讀機械，不如高職念一念當學徒＝＝」、「認識的112機械真的念的又累，以後薪水又沒電資高」。
但也有鄉民提出不同看法，認為「台大機械哪裡不好，沒有廢系，只有廢人啦」、「每個系都能發光發熱，能不能做到頂而已」、「如果他在機械系唸到很前面其實還是有非常好的缺，厲害的人在哪裡都是厲害的」、「很棒呀，台大機械不錯呀」。（編輯：陳雅雲）