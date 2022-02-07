7-11買咖啡「暗黑1規律」搞瘋她！苦主崩潰哭了：我也是
台灣超商密集度極高，而便利商店除了販賣多樣化產品和提供便捷服務外，其中咖啡飲品也深受上班族喜愛。不過，就有一名女網友分享近期她買7-11咖啡時遇到的暗黑規律，而引起大批苦主直喊「我也是！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 21:21:07｜2022-02-07 21:24:46
原PO於臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》上分享，無奈表示「沒有一次買到的，買8送8的美式」，內文還附上2個大哭的表情符號。
貼文曝光後，隨即引來不少苦主留言，「我只有成功買到一次」、「對，沒有一天搶到的，明明就放進購物車結帳，然後就說忙碌中，之後就售罄……」、「別說了，初一休息，除夕還特地熬夜到12點準備搶，一直卡在結帳，後來2分鐘已經完售」、「我也是，永遠轉不到，希望有安慰到你！討厭的是一堆不喝的人買到卻出來轉賣的」。
據了解，7-ELEVEN先前於1月28日至2月6日農曆新年期間，每日推出限量飲品優惠組合，吸引大批民眾瘋搶，而有不少人無奈撲空。但也有幸運網友分享，「其實…不難耶！我搶了3組，怕喝不完，後幾天就沒買了」、「我有買到一次」、「我都有買到欸！」、「我有搶到一次…就是初一晚上熬夜到12點…一直刷頁面…就搶到了」。（編輯：陳雅雲）