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外送鐵板麵早餐勾「加蛋」！男一喝美式咖啡驚：蛋在裡面

▲原PO表示他叫了外送早餐，並在鐵板麵套餐勾選「加蛋」，豈料蛋竟然加在「美式咖啡」裡面，讓他相當傻眼。（圖／經原PO授權使用）
▲原PO表示他叫了外送早餐，並在鐵板麵套餐勾選「加蛋」，豈料蛋竟然加在「美式咖啡」裡面，讓他相當傻眼。（圖／經原PO授權使用）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 07:17:20

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用；不過，就有一名網友發文，表示他叫了外送早餐，並在鐵板麵套餐勾選「加蛋」，豈料蛋竟然加在「美式咖啡」裡面，讓他相當傻眼，貼文一出，網友全看傻。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「叫外送早餐『加蛋』結果蛋加在美式咖啡裡」為題發文，表示他昨（7）日叫了外送早餐，點了一份鐵板麵套餐、勁辣雞腿捲餅，而套餐內的飲料則選「美式咖啡」，而雖然鐵板麵套餐裡已經有一顆蛋，但他「想多吃一顆蛋，所以有另外勾選『加蛋』」。

他當時吃完鐵板麵以後，發現店家沒有多加一顆蛋，想說應該是店家太忙忘記，想說就算了，「結果喝美式喝到底才發現，蛋竟然加到熱美式裡」，從他PO出的照片可以看到，美式杯底有一顆生蛋黃，蛋黃旁邊還有一絲絲半透明又帶一點白色不明物體，「我懷疑是不是有被美式沖到，所以有一點熟掉」。

▲原PO喝美式竟喝到生雞蛋。（圖／經原PO授權使用）
▲原PO喝美式竟喝到生雞蛋。（圖／經原PO授權使用）
還好他喝飲料都有習慣把封膜撕開，才發現杯底有一個生蛋黃，「如果今天用吸管喝，就直接喝下去了」；後來他也向客服反應這件事，一開始客服只願「給35元優惠券」或「刷退30元」，但原PO不滿意「喝個美式結果喝到生雞蛋，如果拉肚子怎麼辦」，後來客服才願意「給140元優惠券」或「刷退118元＋贈45元優惠券」。

▲原PO喝美式竟喝到生雞蛋。（圖／經原PO授權使用）
▲原PO喝美式竟喝到生雞蛋。（圖／經原PO授權使用）
原PO也表示自己腸胃本身就不好，現在這間早餐店直接害他間接「喝到生雞蛋」，仍覺得整件事相當荒謬，也未透露是否回應客服；不過當他想去找這間店是「何方神聖」時，Google竟然查不到，也讓他相當無奈「這到底是怎樣？提醒頭份的朋友注意一下了，2022開工第一喝『美式蛋』」。

▲原PO也貼出訂單。（圖／原PO授權引用）
▲原PO也貼出訂單。（圖／原PO授權引用）
貼文一出，網友全看傻，「美式加蛋到底是什麼地獄料理？」、「美蛋拎」、「好噁要是他雞蛋品質不ok，根本不只會害人拉肚子欸，那個破爛優惠券真的是當人乞丐」、「店員神邏輯」、「這間店到底在幹嘛，有夠扯」、「店員心還在放假」、「蛋蜜嘎逼？！」、「店員是開工心還沒回來嗎」、「之前跟一個外送員稍微聊了一下，他說有些附近公認不好吃或是評價不好的店家，在外送平台上會改名字讓別人認不出來，自己要小心一點」。（編輯：郭佩蓉）

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