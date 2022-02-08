第一次吃迴轉壽司？他見客人「整盒拔走」臉綠：軌道超亂
近年迴轉壽司有多家可選擇，從爭鮮開始，許多日本知名品牌，如壽司郎、藏壽司等，都相繼進軍台灣，深受不少台灣民眾喜愛；不過，就有網友去吃迴轉壽司時，發現別桌客人似乎「不會吃」，竟將軌道上用來裝壽司的底盤硬拔下來，害得軌道上亂七八糟，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 07:49:49
該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，將自己日前去吃迴轉壽司時遇到的誇張畫面PO出，從影片中可以看到，前一桌的客人似乎是第一次吃迴轉壽司，不知該如何取下盤子，竟將軌道上用來裝壽司的底盤整個拔走，不過因為有些盒子和旁邊的扣在一起，因此害得整個軌道亂七八糟。
原PO也說，這位客人一開始不會開蓋，把每一個都摸過，後來甚至直接整個拿下來，吃完再丟回軌道，使軌道非常亂，也因為現在正逢疫情期間，該位客人的行為舉止使原PO不舒服，因此他也在文末直呼「更誇張的一開始沒拍到，坐在他們後面真倒楣」，不過事後原PO也有告知店員，請他過去協助教學。
貼文一出，有網友認為「店員在講沒在聽，都有拿實物示範」、「太誇張」；不過也有不少人表示，「看起來不像故意的，至少不是把盤子放回軌道，誰都有不會的事情」、「第一次吃店員有教，但老實說資訊給的很多而且很快，其實我也聽不是很懂」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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