台大突然輸了？資優生全改念「這間」　原因曝光：選對了

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貼文一出，釣出不少頂大同學紛紛回應「文組來說，政大是頂大沒錯啊」、「文史哲、外語、法政、商管、社科、傳播等一類領域是頂大，資科、應數等二類領域只跟中字差不多，政大在第一領域說是頂大完全不為過」、「是啊，第一印象會覺得是不錯的學歷」、「認真回，其實以學歷來說夠用了，就還算不錯這樣，但是文組未來還是要靠自己的造化」、「文組是頂大沒錯，只是因為台灣主要是靠理組所以不受到重視」、「有上政大商院的絕對有50％有碰到台大冷門科系邊，有實力上台大，不想要讀不喜歡的科系而已，台大又不是樣樣科系都是最頂」。
另外，也有不少政大生講出心聲「之前在英文課的時候（商學院）就有人講說，政大不是好學校，畢竟我們考不上台大，台下的人很多頻頻點頭，也沒有人有明顯的不悅或是類似的表情，我猜可能是很多院上同學是在考慮台大冷門或是政大商院」、「其實政大很多人摸得到台大冷門科系，但為了喜歡的科系選擇一類第一志願的政大，不願屈就去貪那個名號而已，自己開心才是人生正確答案」、「那些明明只是為了校名念台大的朋友還沾沾自喜，每次都愛炫耀都不敢說自己念啥科系」、「真的！不過我是台大冷門、中字電資、政大商院在選，最後選政大商院」。（編輯：張嘉哲）