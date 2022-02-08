全聯結帳速度永遠超慢？「新兇手」被抓包：這輩子無解了
全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處，不過長期以來「結帳」無法加速的問題，引人詬病常常引發討論。而近日，就有網友分享自己去全聯買東西時，卻發現慘害全聯結帳速度無法加快的真正原因，貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 08:29:50
原PO在PTT貼文指出「早上想說來去全聯買個食材，快速地拿幾樣東西要結帳的時候，早上只有一個人員在結帳，排隊的也只有兩位，我看那兩個手裡也不是拿很多東西，但是不太對勁欸，人家都已經講了多少錢，結帳的婦人才慢慢拿出錢包，然後慢慢抽出鈔票，慢慢拿幾個零錢，整個就是樹懶結帳是不是？所以我就問是不是全聯買東西的人付錢都這麼慢啊？都要人家說多少才要慢慢開始拿錢.....」。
貼文一出，網友紛紛回應「X，說中我心聲，為啥一定要結帳輪到自己才要開始拿錢」、「我發現婆媽都這樣＝＝不然就是手機PXpay按半天」、「還有結帳前不知道自己要用現金還是APP，掏一掏錢說我還是用APP的＝＝」、「對比好市多在結帳真的差多了....每個客人手速真的快」、「最常聽到有零錢嗎，然後就一直翻包包在那找零錢的....」、「掏錢掏到一半才說要換電子支付才最囧」、「觀察好幾次，長輩就是這樣結帳，這輩子基本無解」。
另外，也有人指出「還有已經打定好要用PXpay結帳，到了櫃檯刷完才慢慢拿出手機按按按，然後找不到的.....為什麼都不先開好」、「發現零錢不夠，全部收回來換鈔票，猶豫後改刷卡的都有」；但也有人認為「多元支付時代就是這樣，你快不代表別人快，只能說用建議的方法讓大家更快」。（編輯：張嘉哲）