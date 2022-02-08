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台中燒肉霸主非屋馬？老饕推「5間」內行才知：CP值超高

▲原PO好奇「台中燒肉霸主是哪間」，貼文一出，老饕也推薦「5間」CP值超高。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO好奇「台中燒肉霸主是哪間」，貼文一出，老饕也推薦「5間」CP值超高。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 08:35:52

許多人和家人朋友相約吃飯，都愛選火鍋、燒烤類，不僅能聯絡情誼，也能一同享用各式美食；對此，就有一名男網友好奇「台中燒肉霸主是哪間」，並表示自己很想試試看屋馬和其他間厲害的燒肉，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「台中的燒肉霸主是哪間」為題發文，表示連假看很多朋友發限時動態去吃屋馬，雖然他沒吃過，「但感覺目前屋馬的地位就像五月天一樣，一生一定要去吃過一次的感覺」。

原PO也和身為台中人的女友聊過，女友則是說，台中市全台擁有最多燒肉店的地區，除了屋馬，這幾年也有不少厲害燒烤店在台中插旗，「女友說她們家也愛森森燒肉，覺得肉質吃起來還不錯」，此外，也推薦「老井極上燒肉」、「茶六燒肉」，「這三間也是她內心的台中燒烤前三名」。

此外，原PO女友的備取名單內還有「SHOJO」跟「KODO」，但原PO仍抱持懷疑態度「有點好奇大家都覺得屋馬那麼神嗎？還是另有所好呢？想問你各位認為台中的燒肉霸主是哪間呢」？

▲原PO好奇「台中燒肉霸主是哪間」，貼文一出，老饕也推薦「5間」CP值超高。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
▲原PO好奇「台中燒肉霸主是哪間」，貼文一出，老饕也推薦「5間」CP值超高。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
貼文一出，「茶六燒肉」、「老井極上燒肉」、「燒肉風間」、「脂板前燒肉」和「森森燒肉」受到最多網友推薦，「老井！茶六！ 最推這兩家」、「老井、茶六、屋馬和shojo，各有特色，都不錯」、「老井不錯」、「茶六cp值高，輕井澤系列，便宜又能吃飽也不錯吃 基本純台中人都能接受輕井澤口味」、「台中人最推燒肉風間！！！ 老井也好吃到不行」、「燒肉風間完勝」、「森森好吃」、「老井，唯一台中燒肉霸主yyds」、「脂板前燒肉」、「最推風間，每片肉都好吃，超神！副餐也很用心，外面沒吃過的」、「脂板前才是最屌的」、「森森推爆」。

其他網友則推薦，「我覺得台中真的厲害的燒肉是匠屋」、「俺達の肉屋！！」、「沒人推原燒？ 原燒才讚吧」、「如果有機會來南部的話推碳佐麻里」、「大股燒肉！！超厚切牛舌超讚，吃過一次永生難忘」、「屋馬，永遠的神」、「澄居不錯」、「大推燒肉中山」。

不過也有人表示，「真心覺得屋馬跟茶六CP值不高」、「在地資深台中人，吃遍蠻多燒肉店，我覺得地獄超雷排名是森森莫屬」、「屋馬明明超還好」、「茶六個人覺得還好」、「屋馬真的還好… 森森我也覺得有雷」、「茶六個人覺得偏鹹」。（編輯：郭佩蓉）

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