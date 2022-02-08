高鐵「神秘功能表」曝！2車廂滑手機最爽 有錢人都坐這
高鐵自從開始營運之後，成為不少人南北往來的交通工具，省時的特性，對不論是出差或者返鄉民眾來說，都是非常棒的選擇。但高鐵車廂的設計你是真的全面知曉嗎？就有網友分享自己搭乘高鐵時，意外發現座位上都有車廂說明，其每節車廂都有著不同功能，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 09:40:36
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「搭乘高鐵時，每個座位都會有這餐桌，結果這次仔細看發現，其中4、12車廂有充電座，請問這是開放使用的嗎？還是使用會被告竊電啊？」只見貼出照片，列出每個車廂應有盡有的功能，包括第4車廂、12車廂有充電座；第6車廂為列車長室；而1、5、11車廂則有自動販賣機；5車廂則另外還有育嬰哺乳室；廁所則都是在單號車廂。
貼文一出，網友紛紛回應「還真的是沒認真看過」、「各列車的第4及第12車設USB充電插座，提供乘車期間有需求的旅客前往充電，是可以用的」、「商務比較佛，每個座位都有插頭，一般的就只有4跟12有」、「是可以用，但在車廂外面」、「說真的，統聯每個座位都有充電座了，為何高鐵不改成所有座位都有QQ」、「在車廂跟車廂中間，要站著哭哭，不太好用」。
而《NOWnews》記者日前搭乘高鐵查看，確實在第4車廂及第12車廂設有充電插座，即便手機滑到沒電也是能救急，只不過插座並不是附贈在座位上，而是在車廂與車廂中間的連接處，使用上並不是那麼直觀；而特別的是第六車廂既是列車長室也是所謂的「商務車廂」，相對財力較高的乘客會選擇搭乘的車廂；另外1、5、11車廂雖有標明有自動販賣機，但經詢問站務人員，站務人員透露現在因為疫情因此暫停提供服務，推車服務雖然是每個車廂都有，但也是因為疫情暫時不提供，還請乘客見諒。（編輯：張嘉哲）