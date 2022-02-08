小吃店菜單出現「一堆咒語」？他抬頭點餐愣住 全場懂了
小吃攤文化可以說是台灣的代表，各式各樣的炒飯、麵類、滷菜等都是許多人用餐的選擇，但也因爲賣的食物多元，店家在菜單的呈現上就必須多多思考，近日就有一名網友分享，自己點餐時驚見店家的「超狂菜單」，頓時讓他不知所措，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 10:07:22
原PO在臉書社團《路上觀察家》發文，提到最近自己到一家小吃攤吃晚餐，用餐前想先看一下餐點有何選擇，沒想到抬頭一看菜單，竟然發現老闆將所有炒飯、麵類、米粉、燴飯、湯類等品名和價位，都密密麻麻的擠在同一塊板子上，甚至將不同調味和食材搭配都一一列出，乍看之下整個菜單就像「咒語」，他也新奇的拍下照片分享，並表示「老闆阿，這是要怎麼選」？
貼文一出吸引許多網友朝聖，留言表示「還以為是榜單」、「這是心經吧」、「這家店一定排隊排很長」、「老闆有沒有飛鏢」、「比較像台鐵時刻表」、「有選擇障礙真的完了」、「老闆記得所有菜嗎」、「瞬間覺得自己有老花」。
不過也有部分網友給出建議，「這菜單完全可以簡化，一堆重複的品項」、「可以寫成加香腸+10元、加吻仔魚+15元、加沙茶+5元之類的」、「每種組合都寫出來有點難找資訊」。（編輯：張志浩）