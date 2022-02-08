點燙青菜卻備註「青菜全走」！老闆愣：啥意思 正解曝光
外送平台近年來相當盛行，台灣民眾也越來越習慣使用外送平台訂餐；不過，就有一名小吃店老闆發文，表示有位客人點了一份「燙青菜」，卻備註「青菜全走」，讓他不知是什麼意思，貼文一出，也有內行解答，表示「應該是什麼配料都不需要加」、「下單的應該是香港人」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 10:18:55
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示他日前接到了一份訂單，客人點了一份燙青菜、小份甜不辣和蛋黃肉粽，只不過卻多備註了一句「青菜全走，謝謝」，讓他超困惑，「問一下…這個全走是什麼意思」？
貼文一出，掀起熱議，「不要青菜點燙青菜？」、「去去青菜走」、「正確是什麼意思？我也遇過卻不懂」、「應該是燙青菜什麼都不要加的意思」、「所有青菜都來一份？」。
其中，也有知情網友給出解答，「下單的是香港人吧」、「只要燙青菜，什麼都不要加」、「估計是香港人，走冰、走糖、飛冰等，代表無糖、去冰」、「廣東話，青菜用白開水燙一燙就好」、「香港就是這樣，有些減肥人士或三高的都會這樣，像我吃麵不喜歡葱，就會說走葱」、「廣東話：什麼調味、配料都不要」、「就是廣東話不要加的意思，什麼都不加，只用白開水燙熟，不加油、鹽、醬油、配料」。（編輯：郭佩蓉）