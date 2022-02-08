教授被聯發科挖角「年薪高3倍」！內行卻搖頭：傻了才去
為了生活品質，有些人喜歡工時低的工作，有些人則偏好薪水高的條件，就有一名在國立大學當資電博士的網友表示，他目前年薪140萬，一週只需上課9小時，到聯發科卻能變年薪450萬起跳，對於該不該轉職非常苦惱，貼文曝光後立即引起熱議，有網友建議：「國立大學教授是終身職，傻了才轉去發哥等中年失業。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 10:23:23
該名網友在PTT發文，他以「大學教轉職發哥」為題，表示他在國立大學當資電博士，年資10年內，年薪約140萬，一週只需上課9小時，而跟他同期的同學都待在聯發科，年薪幾乎600萬以上，靠著股利早就財富自由了；近期聯發科部門在招人，有同期問他要不要考慮轉職，年薪450萬起跳，讓他忍不住陷入苦惱：「想當初也拿過書卷的⋯現在這個薪水，覺得到底在幹嘛？」
貼文一出，網友紛紛留言，「一週上班9小時還能嫌」、「這CP值突破天際欸」、「一週9hr穩穩做到65歲還不錯，除非你要挑戰提早退休」、「國立大學教授是終身職，傻了才轉去發哥等中年失業」、「教授根本超爽的好嗎？課都學生去上，也不用做研究」、「學校教職爽爽還破百了，還想去被管」。
不過，也有網友持相反意見，「先去吧，撈到想休息再回學校也OK，到時又有業界資歷」、「去了還能回來啊，有什麼好猶豫的」、「以前同學在工研院跟發哥抉擇，去了發哥後回不去了，錢差太多了」、「我看到的都是學界到公司，通常都回不去XD」、「一週上課9HR，應該不是頂大的，可以考慮去業界啦」。（編輯：賴禹妡）