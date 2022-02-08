正妹出門都不喝水？她點街上「一現象」　過來人秒懂

許多女生在出門前，除了要好好的梳妝打扮、決定衣著外，今天該帶哪個包包出門也是一大難題，一名女網友就分享，不少「漂亮女生」在街上都會背著小巧精緻的「小廢包」，但近日自己想開始效仿時，卻發現小廢包連一瓶水都放不下，因此好奇的詢問網友「漂亮女生都不喝水嗎」？
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 10:49:38
原PO在Dcard發文，提到自己從以前看著路上的女孩們背著小廢包逛街，都覺得好漂亮，但自己因為經濟因素，一直都是選擇背「破布包」，但最近因為阿姨的贊助，她獲得了人生第一個小廢包，但正當開心的想背出門時，卻發現了一個重大「bug」，原來是她將一個容量不大的水瓶放入包包後，卻發現水平已佔據大部分空間，「真要這樣裝好像也不用帶其他東西出門」，疑惑「小廢包前輩都怎麼解決飲水問題」？難道想漂亮逛街只能訓練自己成為「駱駝」了嗎？
原PO問題一拋出，吸引不少網友表達看法，「我也是出門必帶水壺，所以都不能買小包」、「背小廢包出門基本上不太喝水」、「還真的沒注意過這問題」、「必須喝水，所以我帶大包包」、「都直接買手搖飲 」。
也有許多常使用小廢包的網友表示，「用小包都會多帶一個小提袋在身上，看個人嫌不嫌麻煩」、「水壺都放男友身上」、「這種包其實要看場合背，或短暫出門、吃飯的時候背」、「可以買有拉環的水瓶」。（編輯：張志浩）