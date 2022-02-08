台灣肉塊泡麵王者是哪樣？鄉民激推「4款」神炸：超級讚
台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光；對此，就有網友好奇「哪種肉塊調理包泡麵最好吃」，貼文一出，內行喊4款，大讚「超美味」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 10:49:18
該名網友在PTT以「誰是調理包泡麵的王者？」為題發文，表示是這樣子的，因為他本人很久沒有吃泡麵，但最近幾天幾乎都在下雨，讓他突然很想來碗熱騰騰的泡麵，「想吃有肉塊的調理包泡麵」。
原PO接著說，他目前想到的泡麵有4款，分別是「味味一品爌肉、一度贊爌肉、滿漢大餐蔥燒牛和台酒花雕雞」，但因為太久沒吃，因此在文末發問「我該選擇哪一道呢？哪一道才是王者，有卦嗎」？
貼文一出，這4款「味味一品」、「一度贊」、「滿漢大餐」和「台酒」確實受到不少內行網友推薦，「一度賛爌肉！滿漢大餐要蔥燒豬」、「台酒，比較沒那麼重口味」、「味味一品原汁」、「台酒的酸菜牛肉麵也很讚」、「滿漢，用煮的」、「味丹味味一品高粱酒香蒜頭雞」、「一度讚的濃系列還不錯」。
但也有網友表示上述幾款泡麵也還好，並揭開不同吃法，「喜歡肉塊就小廚師，一度贊那種根本虛無飄渺」、「台酒花雕雞完全還好」、「阿Q臭臭鍋」、「統一肉燥麵煮好，丟鹹酥雞下去一起吃」。（編輯：郭佩蓉）