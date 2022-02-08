台灣最強國片是哪部？網喊「1神片」陣容猛爆：巔峰之作
台灣從古至今出產了許多優秀的國片，甚至有些電影受到海外極高關注，多國搶著翻拍，對此就有網友好奇問「論最佳國片大家心目中是哪部？」貼文一出，最多人點名的就是1996年上映、由吳奇隆、林志穎、蘇有朋、金城武「四小天王」主演的喜劇軍教片《號角響起》。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 11:17:16
該名網友在昨（7）日在PTT貼文，他以「論最佳國片（國產電影）大家心目中是哪部？」為題，表示國片曾經在《海角七號》之後大放異彩一段時間，之後陸續出現《賽德克·巴萊》、《大尾鱸鰻》、《那些年，我們一起追的女孩》等國產電影，也讓原PO好奇問：「是說直到今日，大家覺得哪部國產電影是你心目中最佳的？」
貼文一出，網友紛紛留言點名，「陽光普照才是神作」、「就魯冰花啊」、「愛情靈藥，這部題材現在看起來還是很特別」、「魔法阿媽，有親情也好笑」、「海角七號是讓國片重返榮光的契機」、「不能說的秘密～真的很愛這部」、「大佛普拉斯跟同學麥納斯」、「悲情城市，沒有之一」、「阿嬤的夢中情人，每次看都會哭」、「推一一，當年根本沒在台灣上映」。
不過，最多網友提到的是1996年上映的國片《號角響起》，「號角響起，看陣容就屌打了」、「號角響起，真的是巔峰之作」、「號角響起沒有之一」、「號角響起的卡司最強」、「號角響起啊，最強國片，當年最紅的四小天王全到齊」、「真的是號角響起」、「號角響起啊神片」、「號角響起真的神」、「絕對是號角響起」。（編輯：賴禹妡）