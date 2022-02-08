陳竹音棄健保奔中國！陸網譏台灣「一貫手法」：踢到鐵板
台大出身的資深特技演員陳竹音日前宣布打算將戶籍遷往大陸，並且放棄台灣健保，昔日與好友劉樂妍一起高喊「我是中國人」的她，現在兩人已經鬧翻，透露自己未來將當個「堂堂正正的中國人」。而消息曝光之後，立刻引起大陸網友直嗆，台灣人除了用「健保卡警告」來威脅在大陸發展的藝人之外，沒別的招可施，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 11:49:16
陳竹音在聲明透露「在此向各位公眾、同胞及家鄉父老鄉親報告，我已著手放棄台灣戶籍，申請入籍大陸戶籍，放棄台灣健保，期待儘速取得中華人民共和國居民身份證。」她提到「小時候的班導在她寫的一篇作文『家』批註了『沒有國哪有家』六個字，教導要做一個『堂堂正正的中國人』。祖國必然統一，台灣社會的亂象必能在統一後得到緩解，台灣年輕人值得真正的發展舞台，值得一個不分裂和諧的社會」。
而該宣示曝光後，吸引不少大陸網友在微博熱議，不少人展開雙臂歡迎「非常認同你的勇敢，好女孩！加油」、「一個都不能少！歡迎！」、「祖國大陸歡迎你！絕對會火的！」、「從這件事情知道妳，這氣魄給妳圈粉了」、「迷路的孩子遲早都是要回家的」；不過，也有人逮到機會質問「看來『健保卡警告』要失效了呢」、「不懂台灣人這麼愛用健保卡綁住藝人什麼意思，這下失效了」、「健保卡警告失效了，踢到鐵板」、「這下『健保卡警告』豈不是失效了？台灣人就愛這招啊」。
而事實上，台灣網友其實非常支持陳竹音的選擇，無論是PTT還是臉書，多數人認為比起那些想要站邊大陸，卻又想享有台灣健保制度的藝人還要勇敢「支持啊，這是民主社會，本來就有權利自己做主，至少真的敢做」、「強烈建議要去大陸發展的台灣藝人學陳竹音，有Guts一點，拿健保說嘴是怎麼了？那就是台灣最大的世界優勢，你要去當大陸人，沒人反對，那屬於台灣人的健保你就不要用，就這麼簡單」。（編輯：張嘉哲）