《殭屍校園》致敬鬼滅？7大Bug曝光　她演到最後消失超慘

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、主角群逃跑時門永遠打不開
每當主角群集體逃跑時，門總是打不開，都必須靠暴力才能解鎖，有些甚至是公共場合的大門也會深鎖，令人感到不解，由於喪屍病毒發生於校園內，於是多扇門打不開的設定，頻繁到讓人匪夷所思。
二、轉移陣地時永遠有人跌倒或掉東西
主角群因為想方設法要躲避殭屍，不能一直待在同一地方坐以待斃，影集中多次轉換場景避難，但每每逃跑都會有人跌倒，不然就是掉東西引起殭屍注意，進而提高逃跑難度。
三、逃跑前規劃完善總會出包，不吃不喝卻能勇打殭屍群
主角群每次轉移陣地時，都會擬出完美逃跑計劃，實施過程當中卻都相當不順利，都會遇上許多不可抗力因素，往往都耗盡體力以及精力，但兩三天沒進食的他們，各個箭步如飛，還能勇打殭屍群，讓網友吐槽「好歹也讓他們某次轉移到有吃東西的畫面，不然也太不真實」。
四、奎男怎樣都摔不死
即便劇中角色奎男成為半屍人，但也不致於是無敵狀態，無論是被弓箭插入抑或是從學校頂樓、工地摔落，身體嚴重變形都還是能夠堅持活著，並且反攻主角青山一行人。
五、演到最後也沒人在乎的「智敏」
一名叫做「智敏」的同學在劇中戲份不少，從頭到尾參與逃跑行動，但到後幾集拋棄跌倒同伴自己跑走後，慘遭殭屍群追咬，但主角群完全沒發現「智敏」的消失，甚至劇情也毫無交代主角群對智敏消失的心境，讓不少網友傻眼「智敏消失完全沒人提，這什麼情節......」、「智敏演到最後倒數第二集，消失了也沒人管才可憐」。
六、主角光環太強，老師、同學秒被遺忘
班導師在勸合娜延以及同學時，也離開躲避殭屍群的廣播室，而主角青山也因為要拿手機上網離開，但隨後眾人使用無人機搜尋時，只想到要找青山，卻無意要找老師，且在劇中一幕一行人還討論「沒聽到尖叫聲，老師和娜延應該沒事吧」.......但隨後兩人再也沒被提起，與智敏有異曲同工之妙。
七、致敬《鬼滅之刃》？班長化身彌豆子身影
班長南拉遭到殭屍追咬後，竟然意外成為半屍人，雖然也想吃人，但卻壓制自身控制不吃親近的同學們，成為引領他們一路逃跑的領袖，由於南拉是女生，在突變對抗時會變得力大無窮，讓不少網友聯想「整部片有致敬鬼滅之刃吧，南拉根本是彌豆子」、「班長是彌豆子+1在看的時候就有感覺」、「彌豆子化身啊，超級像的設定」。
目前《殭屍校園》仍舊持續熱播中，討論度依舊居高不下，許多網友敲碗第二季的出演，導演李在奎則也回應表示「目前還沒確定是否要做第二季，但如果要做，第一季是人類生存記，第二季就會以殭屍生存記為主，如果要拍到第三季的話，可能就會出現大戰爭的概念了吧」。（編輯：張嘉哲）