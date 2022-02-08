解禁福島食品 謝國樑籲：林右昌應使盡洪荒之力維護食安
行政院在今（8）日上午宣布解禁日本福島5縣市的食品，引發在野黨的抨擊；對此，爭取國民黨基隆市長提名的謝國樑表示，開放核食讓民衆無法接受，但看到政府真的只用行政命令開放核食，對民意置若罔聞，實在感到非常的無奈和失望。
記者陳志仁／基隆報導
2022-02-08 13:12:52
謝國樑認為，解禁日本福島5縣市的食品，這就如同先前民進黨政府強推萊豬進口一樣，「我們的民衆是明確反對的，但政府卻執意推行」，如今開放福島核食，又再度置人民健康於風險中；任何拿民眾健康安全冒險的政策，都絕對反對，中央政府既然已經開放，就必須嚴格落實把關及風險的管控。
謝國樑指出，基隆很多的民衆也是反對核食進口，並且可以感受到他們情緒的沸騰，尤其基隆不僅是美食之都，更有許多觀光業、服務業都賴小吃、美食為生計，健康與食安是基隆的根基；因此，呼籲基隆市長林右昌應該要使盡洪荒之力維護食安。
謝國樑說，未來若擔任基隆市長，在地方上一定嚴格落實「管理核食」的措施，包括制定相關的自治法令，甚至鼓勵店家推動「本店食材不含核食」貼紙標章；政策制定最重要的還是要取得人民信任，同時讓民眾有選擇的權利，才是真正為人民、為下一代，建立安全與健康的食安環境。