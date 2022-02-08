縮短入境檢疫天數？侯友宜：可滾動式檢討但不要輕忽

國內的疫情趨穩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日受訪時表示，未來入境檢疫天數考慮從14天縮短至10天，預計時間點會落在元宵節過後；對此，新北市長侯友宜今（8）日認為，面對阻絕於境外，可以滾動式的檢討，但是絕對不要輕忽。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-08 14:44:21
侯友宜表示，阻絕於境外，絕對是讓管控境內的人民，能夠有新型態的安全生活環境最重要一環；因此，阻絕於境外，必然要有一些相對的條件，要看國內的疫情的變化，及全球的疫情到底有沒有稍緩下來，再加上疫苗的覆蓋率，還有專家學者做好萬全的評估。
侯友宜指出，面對阻絕於境外，可以滾動式的檢討，但是絕對不要輕忽，只有擋在境外，境內才可以安全；此外，新北市今日新增一家4口確診的群聚案，其中小女兒在台北市信義區某會計師事務所上班，新北市政府衛生局今日下午三點將臨時召開疫情記者會對外說明。
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