台中最驚人的美食？留言狂刷「7字」 釣出在地人戰翻
台中除了風景優美、景點多元，還有許多美食等著被挖掘，就有一名網友發文求助大家「有沒有台中好吃到驚為天人的食物」？沒想到貼文一出，下方竟有一整排網友狂刷「第二市場蘿蔔糕」，也意外引出在地人吐真心話：「第二市場蘿蔔糕…吃完以後就沒朋友了。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 15:15:02
該名網友在PTT貼文，他以「台中好吃到驚為天人的食物」為題，表示因為和朋友約好要帶好吃的東西，便想問台中有沒有吃下去瞬間驚為天人的食物，「甜鹹食物都可以，喝的也行，徵求比較不為人知的美食，謝謝大家！」
貼文一出，底下留言竟都推薦「第二市場蘿蔔糕」，「第二市場蘿蔔糕」、「好想去第二市場朝聖」、「第二市場蘿蔔糕，真心不騙，看看台中排隊的人潮」、「第二市場蘿蔔糕真的打趴」、「第二市場蘿蔔糕必吃」、「怎麼可以錯過第二市場蘿蔔糕」。
不過，也有不少網友反推，「蘿蔔糕很普通…我比較喜歡隔壁相思麵」、「會說那家蘿蔔糕好吃的人大概沒吃過真正的蘿蔔糕吧」、「蘿蔔糕真心不騙，吃完後不管吃什麼都是人間美味」、「第二市場蘿蔔糕…吃完以後就沒朋友了」、「蘿蔔糕吃完秒絕交」。（編輯：賴禹妡）