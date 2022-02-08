感染源不明？板橋一家4口染疫 足跡有板南線、IKEA等地
新北市今日新增一家4口確診的群聚案，其中大女兒在台北市信義區某會計師事務所上班；對此，新北市長侯友宜今（8）日表示，今日新增一家4口的確診個案，已展開擴大疫調匡列採檢，同時公布染疫者的足跡。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-08 15:45:46｜2022-02-08 15:51:45
侯友宜指出，居住板橋區的北市某科大學生（案19346，女，20多歲），已接種兩劑疫苗，目前寒假期間未到校，因年假結束後，實習工作的公司要求快篩；2月6日晚間自行使用家用的快篩劑呈現陽性反應，2月7日醫院採檢PCR陽性、CT值20.36，收治專責病房治療。
新北市政府衛生局接獲通報立刻展開疫調，匡列3名同住家人隔離採檢，2月8日3人的PCR結果均為陽性，父親（案19353）CT值19.6、母親（案19354）CT值25.6、姐姐（案19355，台北市信義區某會計師事務所上班）CT值28.9；3名家人均無症狀，收治專責病房治療。
衛生局長陳潤秋補充，目前初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中；個案與父親及姊姊3人工作地及足跡涉及他縣市，目前均已經通知進行疫調匡列採檢及清消等防疫的作為，感染源目前仍須進一步擴大的調查釐清。
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