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感染源不明？板橋一家4口染疫　足跡有板南線、IKEA等地

▲新北市長侯友宜今（8）日表示，今日新增一家4口的確診個案，已展開擴大疫調匡列採檢，同時公布染疫者的足跡。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.08）
▲新北市長侯友宜今（8）日表示，今日新增一家4口的確診個案，已展開擴大疫調匡列採檢，同時公布染疫者的足跡。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.08）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-08 15:45:46｜2022-02-08 15:51:45

新北市今日新增一家4口確診的群聚案，其中大女兒在台北市信義區某會計師事務所上班；對此，新北市長侯友宜今（8）日表示，今日新增一家4口的確診個案，已展開擴大疫調匡列採檢，同時公布染疫者的足跡。

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▲新北市政府衛生局公布案19346的公共足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布案19346的公共足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，居住板橋區的北市某科大學生（案19346，女，20多歲），已接種兩劑疫苗，目前寒假期間未到校，因年假結束後，實習工作的公司要求快篩；2月6日晚間自行使用家用的快篩劑呈現陽性反應，2月7日醫院採檢PCR陽性、CT值20.36，收治專責病房治療。

新北市政府衛生局接獲通報立刻展開疫調，匡列3名同住家人隔離採檢，2月8日3人的PCR結果均為陽性，父親（案19353）CT值19.6、母親（案19354）CT值25.6、姐姐（案19355，台北市信義區某會計師事務所上班）CT值28.9；3名家人均無症狀，收治專責病房治療。

▲新北市政府衛生局公布案19353、案19355的公共足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布案19353、案19355的公共足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
衛生局長陳潤秋補充，目前初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中；個案與父親及姊姊3人工作地及足跡涉及他縣市，目前均已經通知進行疫調匡列採檢及清消等防疫的作為，感染源目前仍須進一步擴大的調查釐清。
 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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