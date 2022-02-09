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房市／2021住宅使照13年新高　每戶面積24年新低

▲2021年住宅核發使照數量是近13年以來首度突破10萬戶。（圖／NOWnews資料照片）
▲2021年住宅核發使照數量是近13年以來首度突破10萬戶。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-09 08:00:00

根據內政部統計處的最新資料顯示，2021年住宅核發使照數量是近13年以來首度突破10萬戶，全年達10.4萬戶，不過住宅面積卻越蓋越小，7年時間新完工的住宅面積平均減少約12坪，主要原因可能與大台北以外區域崛起，一方面住宅型態由透天轉變為大樓，一方面房價上漲也讓建商規劃時縮小空間尺度。

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信義房屋不動企研室專案經理曾敬德表示，反映兩三年前市場就落底復甦，新建完工取得使照的住宅數量創下近13年新高，不過房子面積卻呈現明顯縮水，尤其是大台北以外的區域，坪數縮小趨勢最為明顯，與2015年相比普遍減少13~17坪，主要原因可能與區域大樓產品成為市場主流，透天產品推案減少，另外房價上漲，開發商為控制房屋銷售總價，縮小室內的空間尺度，加上北部建商往中南部購地推案，也將北部小宅化的規畫經驗帶到當地，都可能是造成新房子坪數縮水的主要原因。

統計資料顯示，雖然去年全國住宅使照核發數量10.4萬戶，創下13年以來新高，但總樓地板面積卻僅是近3年新高，反映房子蓋得多但越蓋越小，六都之中平均面積最小的反而不是房價最高的台北市，而是人口最多的新北市，平均住宅面積為39.5坪，其次則是高雄市的41.8坪，桃園市的42.2坪，面積最大的是台中市的49.4坪。

與2015年的平均面積相比，雙北市減少面積都不到10坪，但雙北以外區域減少狀況就相對顯著，桃園減少13坪、台中市減少13.4坪，台南市減少17.3坪，高雄市減少14.9坪，普遍都逐漸出現精緻化與小宅化的趨勢。

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