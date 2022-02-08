2022大開運！初九迎玉皇大帝聖誕日　專家曝「轉運祕法」

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明日2／9是農歷一月初九，是玉皇大帝萬壽之日，可於今日至少擇一餐吃素，也可以對著東方天空唸出自己的姓名與出生年、月、日，恭祝玉皇大帝萬壽無疆，並說說自己沒做好想懺悔的事情，承諾改過不再犯，請玉皇大帝在一年開始，就為自己消災解厄，祈求在2022年能順利平安。另外，一直到農歷十五都是新年期間，這段時間是不可以難過流眼淚的，也不適合到醫院探病，若有犯了這些過年禁忌的人，記得用開運除穢包，把生活穢氣趕走，以接納新年財氣、福氣。
拜天公的重要日子：
每年都有兩天是拜玉皇大帝的重要吉日。第一天在農歷臘月二十九，也就是小年夜這天，小年夜拜天公主要是為了感謝玉皇大帝庇佑自己平安渡過了過去的一整年；而第二個重要日子則是農歷的正月初九，這天為玉皇大帝的誕辰，新年期間拜天公，除了能為玉皇大帝祝壽外，同時也是祈求玉皇大帝庇佑自己接下來的一整年都能平安順利。
拜天公的祭祀供品：
拜天公的供品主要以鮮花、敬茶、水果、素五牲、五菜等，簡單的素菜為主，鮮花可為花束、花盆、花籃等寓意良好的花，而水果則以五色水果為佳，代表五行能量充足。而以素五牲、素菜祭祀，則有上天有好生之德、不殺生之意。（編輯：賴禹妡）
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