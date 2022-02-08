租汽車比買車更划算？內行揭「殘酷真相」：不如搭捷運
近年台灣的汽車、機車的共享租用逐漸興起，無論是上班或出外遊玩，許多人都會選擇共享車代步，因此就有網友思考，現在捷運、公車等大眾運輸工具普及，其實車子的使用頻率也已經下降，因此長期來看，租用共享車的價錢，似乎比自己買車還要划算，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 17:24:56
原PO在PTT以「租irent當自家車484很划算」為題發文，指出平常出門有捷運公車可搭，車子的使用頻率不怎麼高，且如果自己買車，可能還要負擔一堆保養、維修費、保險等費用，因此仔細算下來，租用共享車好像划算很多，好奇詢問「以租代買是不是其實很划算」？
貼文一出，多數網友持相反意見，留言表示「臨時要用車會很麻煩」、「別傻了，都不知道前面的人使用狀況」、「前提是家跟工作地點都要通勤超方便吧」、「自家車開起來還是比較放心、乾淨」，但也有部分人認同原PO，「除了髒了點外，我覺得比較划算」、「不出事的話確實」、「使用率不高本來就租車划算」。
此外，也有網友回文分析，表示「許多共享車的問題在於，固定場站的點沒有甲租乙還，不然就是站點密度低；且雖然開起來會比自家車划算，但因為路邊租還不能保證天天有車在自家附近，有時要早起搶車真的很蠢，不如乖乖搭大眾運輸；還有假日有時一車難求，提前一個禮拜也不見得有車，這可能導致行程規劃臨時變更，衍生麻煩，總而言之，划不划算主要看生活形態，當然若無法負擔自家車的費用，就只能乖乖租車了」。（編輯：張志浩）