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農曆初九天公生！專家曝「8禁忌」勿犯　祭祀供品有眉角

▲農曆正月初九，是天上最高神明玉皇大帝的聖誕。（示意圖／shutterstock）
▲農曆正月初九，是天上最高神明玉皇大帝的聖誕。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 17:08:52

明（9）日為農曆初九，是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，臺灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日，而命理專家楊登嵙老師，也整理了在這重要的一天，有8大誤犯禁忌，並且加碼教您如何拜天公！

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▲傳統正式祭拜天公，會在桌旁綁上甘蔗。（圖／楊登嵙授權提供）
▲傳統正式祭拜天公，會在桌旁綁上甘蔗。（圖／楊登嵙授權提供）
天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有些禁忌必須遵守：

一、    首先祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、    有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬

三、    簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

四、    燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」（大壽金紙），比一般金紙大一倍以上。

五、    祭祀當日禁止屠宰。

六、    不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

七、    禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

八、    不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。

一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時一到（23點至01點），也就是2月8日晚上23點便可開始，直到翌日清晨七點以前，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。

準備金紙：天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金(合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

祭拜方式分成兩種：

一、正式：供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升，供桌又分「頂桌」和「下桌」。

「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再繫在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座（三官大帝：天官、地官、水官）。

神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔（紮紅紙麵線三束也可），排列五果（柑、橘、鳳梨、蘋果、李子、香蕉等任取五樣）、六齋（金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆等任取六樣），前設清茶三杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。

二、簡單式：供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食！一般是5種水果。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲命理專家《楊登嵙老師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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