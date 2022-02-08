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面試官問「我兒子叫你兒子爸」猜我是誰！他回一句秒錄取

▲一名面試官突然詢問「如果我兒子叫你兒子爸爸，那我是你的誰？」這道問題，其中有位求職者靠著機智回答而被錄取。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲一名面試官突然詢問「如果我兒子叫你兒子爸爸，那我是你的誰？」這道問題，其中有位求職者靠著機智回答而被錄取。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 17:44:12｜2022-02-08 17:44:18

面試問題百百種，不少公司都會藉由各式提問，以此了解求職者的能力或個性，成為是否錄取的關鍵之一。大陸有間公司舉辦銷售人員的徵才面試，面試官就詢問了一道詭異問題，表示「如果我兒子叫你兒子爸爸，那我是你的誰？」其中有位求職者靠著機智回答而成功被錄取。

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綜合陸媒報導，有間公司為了徵才銷售人員而舉辦面試，在眾多應徵者中，有3人進到第二輪面試。但複試一開始，面試官突然詢問「如果我兒子叫你兒子爸爸，那我是你的誰？」語畢，便給每個人一分鐘時間思考。

首先，第一位求職者過了1分鐘後，仍得不出答案，最終被面試官請走。再來，第二位求職者則是不滿直呼「我不知道你問這個問題有什麼意義，我是來找工作的，不是來聽你出腦筋急轉彎問題的。」隨後怒氣沖沖地離開。

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲面試官突然詢問「如果我兒子叫你兒子爸爸，那我是你的誰？」（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
緊接著來到最後一位求職者，這名男子當下立馬機智回答，表示「如果你兒子叫我兒子爸爸，第一種可能是『你是我的兒媳』，另一種可能是『你是我兒子的前妻』，那麼你就是我的前兒媳」此時，該名男子再補了一句「不管怎麼樣，我們都是親戚。」

面試官聽完回答後非常滿意，解釋這道問題重要的並非答案，而是邏輯思考能力，且銷售人員要如何運用話語讓聽者感到舒服，是銷售能力中最重要的技能之一，因而決定錄取最後一位求職者。（編輯：陳雅雲）

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