7-11「全台店名愛用字」鑫才奪第4！冠軍跪了：真的一堆
台灣超商密集度極高，其中7-11在台擁有多家分店，大街小巷內總能看見其身影。不過，就有網友好奇詢問「有沒有7-11命名的八卦？」隨即統計出全台7-11最愛用字，而掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 18:48:04
原PO於PTT八卦板上表示，「大家好我文組的，我想問，有沒有人發現7-11的店名開頭常常是『鑫』？我剛剛覺得很奇怪，就去抓全台7-11店名下來，因為只會用EXCEL，所以抓出全台店名第一個字，發現排成這樣」。
他緊接著曬出統計圖，發現全國7-11最愛用店名由「新」毫無懸念奪得冠軍，亞軍則是「大」，第三名則是「東」，讓他忍不住傻眼直言「『鑫』和『金』居然是第四和第五名，是不是7-11取店名不知道要取什麼就擺個鑫在前面阿？還是我想太多了」。
貼文曝光後，隨即引發眾人驚呼，「好有趣喔！感覺可以寫小論文哈哈」、「你可以做四大超商的整理呀！發個問卷給店主，做個調查XD」、「這個統計滿有意思的耶」、「真的耶！我也有遇過」；甚至有內行分享，「開店很多都會取金字旁的」、「偷偷告訴你，開診所都喜歡有安跟康兩個字」、「缺錢補金啊！取名都這樣==」、「機車行也是，不信你試試」。
其中也有網友開玩笑表示，「你好閒XDDDDDDD，有研究潛力」、「又一個浪費才能的」、「你是不是失業在家沒事做？？？」、「反正你很閒？」（編輯：陳雅雲）