逛好市多「路人驚恐緊盯她」！理由千人全怕爆：也太勇敢
知名美式賣場「好市多」深受國人喜愛，不僅是因店內商品琳瑯滿目，且還時常祭出各式優惠，吸引眾多顧客前往光顧。對此，就有一名女網友分享，某日逛好市多時沿路被路人緊盯，理由揭曉後，也讓原PO忍不住大笑直呼「覺得很逗！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 20:28:12
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在好市多內推著購物車，但路過的每個人都會看她一眼，隨後她也揭曉原因，原來是車上的穿衣鏡太過龐大，因十分顯眼而受到大家關注。面對這樣的情況，讓原PO忍不住大笑直呼「不知道為什麼覺得很逗」，文末也開心大讚「500塊的穿衣鏡，覺得CP值很高就買了」。
貼文一出，就引來不少網友討論，「也是要有車才能載羨慕」、「他們想…照鏡子」、「看到這個我就想到..上次有個阿姨推錯推車，她的推車上也是有這個鏡子（重點是我們的推車沒有啊…她還可以推錯XDDDD」。
但也有人看見包裝驚呼，「500算便宜，只是感覺這樣直接裸露沒有那種買東西的感覺」、「這個包裝方式真的很勇」、「包裝都是這樣沒錯，月初也買了一個，掛在門後很好用」。（編輯：陳雅雲）