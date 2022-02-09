巷仔內／外籍漁工勞權低落引罵名　台灣漁業轉型迫在眉睫

《四方報》報導，台灣為漁業大國，繁榮的漁業經濟背後仰賴眾多東南亞漁工勞力支撐。我國外籍漁工分為境內聘雇和境外聘雇兩類，據統計，2020年我國聘僱的境內漁工為1萬1,343人，境外漁工受到疫情影響略減至1萬9,642人，儼然是台灣漁業經濟不可或缺的勞動力，然而漁工卻仍長期面臨各種勞動困境，權益改善推動緩慢。





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▲外籍漁工除了勞權以外，精神支持也相當重要。（圖／記者葉正勳攝影）

▲外籍漁工廠住不分離，生活品質低落。（圖／記者葉正勳攝影）