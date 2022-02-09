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水氣略增！北部、東半部有雨　這天起氣溫回升「暖如春」

▲氣象局表示，今（9）日水氣略增！北部、東半部有雨。（圖／NOWnews資料照片）
▲氣象局表示，今（9）日水氣略增！北部、東半部有雨。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心／綜合報導

2022-02-09 06:43:39

中央氣象局表示，今（9）日因東北季風持續影響，且有華南水氣移入，水氣增加，使得迎風面的新竹以北及東半部整天仍有降雨情形出現，中南部地區則恢復多雲到晴的天氣，各地白天溫度略微回升，北部地區17至19度，中部、台南及東半部地區21至24度，高屏地區可達25至27度。

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氣象局指出，溫度方面白天高溫雖略回升，但夜晚清晨低溫仍偏涼，台南以北及宜蘭地區14、15度，高屏及花東16至18度。而東北風因明顯偏強，台南至桃園、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，今日截至4：53，本島平地最低氣溫依序為：苗栗(西湖鄉)12.0度，新竹(關西鎮)12.1度。各地區的平地最低氣溫：北部(新北淡水區)13.2度，中部(台中外埔區)12.9度，南部(台南麻豆區)14.9度，東部(台東鹿野鄉)13.7度。台北(南港區)14.6度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，週五至下週日（13日）白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」，白天北台舒適、中南部微熱，早晚涼。週五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；13日傍晚起「鋒面」抵達、冷空氣南下，中部以北轉有雨，各地氣溫下降。（編輯：林莞茜）

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