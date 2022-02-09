台灣泡麵誰湯頭最強？眾點「2碗」沒對手：一喝就是30年
泡麵因為便宜且方便的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，往往在寒冬當中能飽餐一頓又能喝熱湯，讓許多民眾愛不釋手。近日，就有網友討論「大家最喜歡台灣泡麵哪碗的湯頭？」貼文引發廣大迴響，不少人直指歷史悠久的「來一客鮮蝦魚板麵」以及「肉骨茶泡麵」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 06:57:24
原PO在PTT貼文指出「我自己是非常喜歡阿Q的蒜香珍肉這一碗的湯頭，還有一款統一的拉麵我也覺得很不錯，想問大家心目中覺得湯頭最好喝的泡麵是哪一碗呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「來一客鮮蝦魚板最強，一小碗剛剛好」、「肉骨茶真的便宜又好喝」、「肉骨茶真的是便宜又好喝，還不像牛肉麵」、「來一客一吃就是30年了，都吃不膩」、「肉骨茶真的好喝，重點是很便宜」、「來一客的湯頭不死鹹算是較清淡的，很喜歡」、「藍色的鮮蝦來一客」、「味味香菇肉燥麵」、「滿漢大餐的都不錯吧」、「素飄香我覺得最好喝」、「阿Q對我來說太鹹，比較喜歡素飄香」。
綜合網友意見，多數人最熱愛的泡麵湯頭冠軍的就是「來一客鮮蝦魚板」以及「肉骨茶」泡麵兩款，因其價格便宜，塑造出CP值較高的形象，深獲網友大讚。不過，雖然泡麵湯頭好喝，但由於湯底以及調味包含大量的鈉，建議民眾在食用泡麵時，可以在調味時醬料、調味粉適量減少，湯頭也不要喝過多，甚至烹煮時也可適當加入青菜，才能達到營養均衡哦！（編輯：張嘉哲）