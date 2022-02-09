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麥當勞大麥克「隱藏吃法」曝光！內行抖這招：咬下去超爽

▲知名速食品牌麥當勞裡頭的漢堡品項眾多，其中「大麥克」尤其受到歡迎。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲知名速食品牌麥當勞裡頭的漢堡品項眾多，其中「大麥克」尤其受到歡迎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-09 07:12:57

知名速食品牌麥當勞裡頭的漢堡品項眾多，其中「大麥克」尤其受到歡迎，就有一名網友指出，他到麥當勞點大麥克漢堡，想再額外加兩片肉，卻遭店員拒絕，並直言最多只能加一片，令他十分失望，貼文一出，立馬有專業網友透露解決辦法：「點兩份1＋1的吉士漢堡，再＋1塊肉，合體就4塊肉！」 

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該名網友在PTT貼文，他以「大麥克只能多加一片肉？」為題，表示前幾日突然好想吃麥當勞的大麥克漢堡，不過他和店員要求多加兩片肉時，對方經過討論卻回應大麥克最多只能加一片肉，讓他忍不住失望問：「請問大麥克真的只能多加一片肉嗎？」 

▲一名網友好奇「大麥克要怎麼拿才不會吃到歪掉」，貼文一出，也有網友回文分享「超神手勢」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名網友指出，他到麥當勞點大麥克漢堡，想再額外加兩片肉，卻遭店員拒絕，並直言最多只能加一片。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言，「你可以買兩個大麥克自己疊起來，想加給片就加幾片」、「前幾年改的，我以前可以加2片」、「你是都沒有用過點餐機嗎？自己去看預設值就知道了啊」、「這是已經改了很久的規定了」、「我自己是偶爾會帶回家再煎肉片加上去」、「pos機打不進去的東西就不能做，就是這麼簡單」。 

不過，若是真的很想吃多片肉，也有人透露「超滿足點法」，「點兩份1＋1的吉士漢堡，再＋1塊肉，合體就4塊肉」、「30元的漢堡＋肉然後再買1份1＋1」，引來網友狂讚：「1＋1加一片肉，感覺超划算欸！」（編輯：賴禹妡） 

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