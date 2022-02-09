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麥當勞「神秘電話」曝光！打一通高機率免費吃　店員認了

▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出全新商品，在台灣速食業穩站龍頭的位置，深受老饕喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出全新商品，在台灣速食業穩站龍頭的位置，深受老饕喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-09 08:11:37

麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出全新商品，在台灣速食業穩站龍頭的位置，深受老饕喜愛。而近日就有網友分享自己點了外送麥當勞之後，喝飲料卻意外發現內容物詭異，沒想到原本該網友不以為意，只認為有趣，卻意外掀起麥當勞「神秘電話」的戰爭，引起廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「點了外送麥當勞，在喝可樂的時候，想說冰塊有點多，就把蓋子打開來喝，結果看到這個黑黑的，請問這個是什麼蓋子嗎？」只見貼出的照片，杯子內除了有冰塊以及可樂之外，還有一個透明黑色的塑膠物體，讓人不懂這是何物，有什麼用途。

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▲網友喝麥當勞可樂時，遇到飲料內出現詭異的塑膠物。（圖/Dcard）
貼文一出，吸引不少網友回應「這是飲料機的出口啊，怎麼會掉進去」、「哈哈哈，飲料機出口啊，好奇麥當勞一年會遺失幾個」、「上一個清潔的沒裝好，可樂跟這個顏色太像，掉進去不知道」、「有去過麥當勞都知道，店員都是按了飲料之後，馬不停蹄的繼續裝湯啊之類的，顏色太像沒發現吧」、「這個蠻乾淨的啦，不過也不應該出現在裡面」。

而也有麥當勞店員透露「趕緊打電話回去該店，店經理真的會愛死你，先別打080.....」而事實上，所謂080就是指稱麥當勞總公司的「客訴電話」，讓不少網友傻眼表示「出現這個為何不能打080，這是食安問題」；該店員則補充「其實080在那邊，大家要打不打是大家的自由，只是如果通常你打回原餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞塊以茲感謝，然後無論如何當晚站飲料的一定會被罵爆，不是說打回餐廳服務員就沒事」。

而《NOWnews》記者也實際查證詢問在麥當勞工作4年的陳小姐，她透露，該飲料杯異物確實為「飲料的出口」，不過每天都有人會專門清潔，而一般來說080都是顧客的權利，打過去肯定有的就是店員會被罵、值班經理也會有事要寫檢討報告的情況，那一區的督察也會加嚴關心分店，因為麥當勞很注重服務品質；如果是打回分店的話，因為省去許多麻煩，因此常常會有許多補償方案，或者是免費送餐點的情況沒錯。不過陳小姐也強調，公司提供080客訴電話是給顧客的權利，如果客人餐點真有問題，覺得權益受損，要打080也是客人的自由，沒什麼好爭辯的。（編輯：張嘉哲）

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