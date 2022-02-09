放棄抵抗！八年級生「買不起房」變躺平族：至少舒服多了
現代人買房成了一種難以達成的奢侈夢想，尤其對剛出社會的新鮮人來說，更是比登天還難的挑戰，就有一名網友好奇，現今八年級生的日子過得怎麼樣？貼文一出，不少網友出面透露自己早已放棄抵抗，徹底成為了「躺平族」：「81年次，房價隨便都一千萬起跳，看著大家存款好幾百已放棄，自從躺平後舒服多了。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 09:18:02
該名網友在Dcard中貼文，他以「八年級生們，你們過的好嗎？」為題，表示這次會考結束後，八年級梯也即將進入最後倒數，然而比起會考，八年級生面對的挑戰還有疫情帶來的未知數、居高不下的房價以及經融市場的不穩定，原PO身為八年級中段班，也因為疫情丟了工作，目前正準備從頭來過，因此好奇問大家現況：「想問問其他八年級生們過得還好嗎？」
貼文一出，不少八年級生感嘆，「89年次能吃一頓早午餐都覺得是奢侈的幸福」、「86年次，目前過一天算一天，沒有什麼遠大目標」、「86年次在學校當行政覺得很沒有成就感，對於求職方向還是很迷惘」、「84年次，工作不上不下，覺得這輩子買不起房子，只求自己跟家人身體健康」、「84年次待業一年，疫情也丟了工作，很迷惘」、「86年次前途一片茫然」、「85年次還在努力存第一桶金，羨慕財富自由的人」。
不過，也有許多網友選擇「原地躺平」，面對買房挑戰直接放棄掙扎，過得還更加輕鬆，「81年，看了房後覺得生無可戀」、「86年次已躺平」、「80年放棄人生，買不起房，物價太高」、「81年次，房價隨便都一千萬起跳，看著大家存款好幾百已放棄，自從躺平後舒服多了」、「86年次只想躺平」、「放棄買房放棄結婚了，我一個人就過的很辛苦了，沒有能力再去養下一代」、「88年次準備考國營，以後躺平錢夠用就好」、「87年已放棄買房，能活一天算一天」。（編輯：賴禹妡）