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面試官「端一杯咖啡」有藏考題？他神反應秒錄取：太聰明

▲如果看到面試官端了一杯咖啡進來給你喝時，接下來你會有什麼反應呢？（示意圖/Photo AC）
▲如果看到面試官端了一杯咖啡進來給你喝時，接下來你會有什麼反應呢？（示意圖/Photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-09 09:38:29

面試是求職最重要的一個環節，其除了給公司主管留下良好的第一印象，有些職缺也必須考試來考驗專業能力。而如果看到面試官端了一杯咖啡進來給你喝時，接下來你會有什麼反應呢？澳洲一間會計軟體公司老闆透露，自己面試新人時喜歡以「咖啡杯測試法」來決定該位面試者是否適合，獨特的創意方法引發討論。

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根據外媒報導，會計系統軟體公司Xero老闆特倫特（Trent Innes）表示，自己在面試的時候會以「咖啡杯測試法」，來定奪這位面試者是否適用，他會帶面試者到茶水間，接著端著一杯咖啡帶他回房間面試，待面試完之後，會觀察面試者接下來的反應。

▲原PO表示物價房價漲翻，公務員的地位與薪水是不是「跌落神壇」了，貼文一出，也有人反揭2關鍵，直呼「還是很爽」。（示意圖／翻攝pexels）
▲澳洲一間會計軟體公司老闆透露，自己面試新人時喜歡以「咖啡杯測試法」來決定錄取人選。（示意圖／翻攝pexels）
特倫特表示，這項測驗法重點在於考驗「工作上自己對自己負責任的態度」，也分享曾經遇過幾個狀況，若面試者主動將咖啡杯洗乾淨放回原位，特倫特就會錄取此人，所以一進到Xero公司裡頭，會發現茶水間總是乾淨到發亮，因為這裡的員工通通有通過該考驗，認為能擁有此態度才能融入公司文化，並承擔起公司交付的工作。

該項測試法，也在推特上引發不少網友熱議「Oh No！看來我會是被刪除的那個」、「我不會把咖啡拿回去放耶.....覺得那是他們應該要負責的」、「真特別的實驗方法啊，不過貴公司有貴公司的做法，很新穎的」、「我一定是被刪除的那個wwww」、「下次看到面試官端咖啡來我要特別注意這考題」。（編輯：張嘉哲）

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