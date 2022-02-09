劉德華沒魅力了？抖音正妹喊最討厭他！原因惹2萬人笑噴
天王劉德華出道以來就有許多死忠粉絲追隨，更是當過無數回師奶殺手，不過近日卻有一名抖音正妹網紅在影片中表明討厭他，原因曝光後瞬間讓2萬多名網友笑噴，留言直呼：「劉德華心想：躺著也能中槍！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 10:39:40
這名抖音正妹日前發布一則影片，只見在影片中有人問「妳最討厭誰？」她便回「劉德華」，接著對方又問「為什麼？」而正妹睜著無辜大眼嘟嘴說道：「因為我叫劉華，他們都說我缺德」。
影片曝光後瞬間吸引2萬多人按讚，網友們紛紛留言，「這什麼新梗，也太口愛」、「妳好可愛呀」、「這好笑」、「妳太可愛了，這段真好笑」、「好笑，果然是戲精」、「女神真愛演」、「我以為妳說他不會給妳唱忘情水」、「劉德華心想：躺著也能中槍」。
還有網友搞笑表示，「我也討厭郭富城！因為我叫郭城，我缺富」、「那我也討厭張學友！因為我叫張學，我缺（女）友」、「我最討厭陳美鳳，因為我叫陳鳳，我缺美」、「我叫林傑，不帥（俊）」、「我叫陳水……他們都說我欠扁」。
事實上，這名抖音正妹並不叫劉華，而是Benon蓉蓉，時常在抖音分享小短片，天使樣貌魔鬼身材也引起大量關注，累積40萬名粉絲追蹤，是相當有名的人氣網紅。（編輯：賴禹妡）